Coupe du monde 2022 : Angleterre ou Pays de Galles ? Le prince William a dû se prononcer

Interrogé par la BBC, le Premier ministre gallois, Mark Drakeford, précise que William "a été très clair sur le fait qu’il soutiendrait le pays de Galles dans cette Coupe du monde et qu’il souhaite absolument que la sélection réussisse". "Une finale Angleterre-Pays de Galles, ce serait la meilleure chose non ? Ce serait vraiment super", résume le prince. Le tirage au sort de la Fifa ne lui simplifie pas la tâche car Angleterre et pays de Galles sont tous les deux dans le groupe B. Les deux pays s’affronteront mardi 29 novembre à 20h sur TF1 pour une place en 8e de finale. Imaginez un peu le bazar royal si l’Écosse avait aussi été qualifiée…