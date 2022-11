Mondial : avec 12,5 millions de téléspectateurs pour le match des Bleus, TF1 s'offre la meilleure audience de l'année

C'était une rencontre très attendue. Ce mardi soir, le premier match de l'équipe de France contre l'Australie a attiré 12,5 millions de téléspectateurs en direct sur TF1, selon Médiamétrie. C'est la meilleure audience de l'année, tous programmes et toutes chaînes confondues.

Le match qui a vu les Bleus gagner 4-1 face à l'Australie a permis à la chaîne de réaliser des niveaux records sur toutes les cibles. Dans le détail, la part de marché sur l’ensemble du public de quatre ans et plus est de 48,1%, de 53,1% sur les femmes responsables des achats et de 69% des hommes de 25 à 49 ans.

Pour mémoire, le même score avait été enregistré par le premier match de l’équipe de France contre l’Australie lors de l’édition 2018 (12,59 millions de téléspectateurs, 69% de part de marché).