Coupe du monde 2022 : Gala prête à venir chanter "Freed From Desire" avec les Bleus au Qatar ?

C’est le nouvel hymne de l’équipe de France. Comme après leur match décisif face au Danemark au premier tour, Kylian Mbappé ont célébré leur victoire contre la Pologne en entonnant "Freed From Desire" (Libéré du désir - ndlr), le tube de la chanteuse italienne Gala sorti en 1996. Ravie, cette dernière avait remercié les joueurs de Didier Deschamps pour cette charmante attention en repartageant les images de joie publiées par la Fédération française de football sur les réseaux sociaux.

Et si elle allait encore plus loin dans les prochains jours ? Dans un entretien accordé ce dimanche au Parisien, avant la qualification pour les quarts de finale, l’artiste aujourd’hui âgée de 47 ans se disait "prête" à chanter avec les Bleus. "J’adore votre pays. J’y ai toujours été bien reçue. Freed From Desire a été disque de diamant ici. Et je passe même un peu de temps à Paris pour le travail et parce que mon compagnon s’est installé ici", révélait-elle.