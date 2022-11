Coupe du monde : Ivana Knöll, la supportrice croate qui brave le dress code du Qatar

Interrogée à la sortie de Croatie-Canada, la jeune femme a expliqué qu’elle était "choquée" par cette demande des organisateurs du Mondial. "Si nous en Europe respectons le hijab et le niqab, je pense qu’ils doivent respecter notre mode de vie, notre religion et donc ma décision de porter des robes et des bikinis", a-t-elle estimé.

Alors que certains observateurs craignent pour son arrestation, voire son expulsion, Ivana Knöll a précisé qu’elle n’avait, jusqu’ici, subi aucune remontrance de la part des autorités. "Lorsque je suis arrivée, j’ai été étonnée qu’on me laisse m’habiller comme je le voulais, hormis dans les bâtiments officiels, ce qui me va très bien. Et puis de toute façon, comment une robe ou un bikini pourrait blesser quelqu’un ? Expliquez-moi !".