C'est l’hymne des Bleus au Qatar : l’incroyable histoire du tube anticapitaliste "Freed From Desire"

La séquence, publiée sur les réseaux sociaux la Fédération Française de Football, a ravi les fans des Bleus. Après leur victoire contre le Danemark (2-1) samedi dernier, les joueurs de Didier Deschamps ont célébré leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en entonnant le refrain de "Freed From Desire" ("Libéré du désir") , le tube de la chanteuse italienne Gala en 1996. "My love has got no money, he’s got strong beliefs (Mon amour n’a pas d’argent, il a de fortes croyances), scandait-elle sur un rythme infernal.

L’artiste, aujourd’hui âgée de 47 ans, n’a pas tardé à remercier Kylian Mbappé & co pour cette charmante attention. "La France a une place spéciale dans mon cœur en raison de l’amour qu’elle a toujours montré pour ma chanson et pour moi en tant qu’artiste", a-t-elle commenté quelques heures après le match en repartageant ce moment de joie qui en appelle d’autres, on l'espère...