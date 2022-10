Coupe du monde 2022 : le prince William "n’a pas pour projet" de se rendre au Qatar

William est le premier membre de la famille royale à être apparu en couverture du magazine gay Attitude. Il y affirmait notamment que "personne ne devrait être harcelé à cause de sa sexualité". Mercredi, le chef de la diplomatie britannique James Cleverly a fait polémique en demandant aux supporters LGBTQ+ de faire preuve de "flexibilité et de compromis" et de respecter la loi au Qatar où l’homosexualité est illégale. Le pays organisateur est la cible de virulentes critiques en raison de ses atteintes aux droits humains, du nombre de migrants morts lors de la construction des stades mais aussi de l’impact environnemental de l’évènement. Une cause pour laquelle se bat le prince de Galles depuis des années.