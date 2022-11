"Fin du suspense" : Gims annonce qu’il chantera lors de la finale de la Coupe du monde 2022

L’interprète de "Bella" est attendu pour reprendre son titre "Arhbo", un duo avec le chanteur portoricain de reggaeton Ozuna qui est l’une des chansons officielles de la Coupe du monde cette année. Le clip a été dévoilé cet été par la Fifa, qui s’est doté de tellement d’hymnes pour son Mondial qatari qu’on ne sait plus où donner de la tête. Au printemps, elle lançait le titre "Hayya Hayya (Better Together)" par la chanteuse américaine de R&B Trinidad Cardona, le Nigériano-Américain Davido, star de l'afrobeat, et la Qatarienne Aisha.