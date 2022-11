Coupe du monde 2022 : malgré une offre d'un million de dollars, Rod Stewart refuse d'aller chanter au Qatar

Rod Stewart est un homme de conviction. Le chanteur britannique a confié dans une interview au Times qu'il avait été approché pour se produire lors de la Coupe du monde de football qui se déroule au Qatar. "On m’a offert beaucoup d’argent, plus d’un million de dollars, pour y jouer, il y a 15 mois de cela", a raconté l'auteur du tube Da Ya Think I’m Sexy ?

Bien qu'il soit un grand fan de football, Rod Stewart a préféré décliner l'offre. "Cela ne me semblait pas juste", a admis le rockeur qui fait référence aux troubles politiques très médiatisés dans le pays. Pointée du doigt pour des raisons écologiques, mais également humaines, la 22ᵉ édition de la Coupe du monde de football continue de diviser les stars.