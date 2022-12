Vegedream va sortir son titre inédit sur les Bleus "pour s’ambiancer ensemble" pendant les fêtes

Vegedream raconte avoir suivi la finale de la France face à l’Argentine en studio. "J’avais pris deux-trois Snaps avec les gars. Je les poste et je vais dormir. Le matin, je me réveille et j’avais 60 appels manqués. Je me suis dit : qu’est-ce que j’ai fait encore ?", raconte-t-il. Le chanteur de 30 ans confesse alors "ne pas avoir terminé la chanson". "Je n’ai aucun intérêt à refaire une musique parce que tu ne peux jamais faire un deuxième "Billie Jean". Ce n’est pas possible à mon échelle. Mais je vois que ça prend de l’ampleur", dit-il.