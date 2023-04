Pourquoi Meghan n'assistera pas au couronnement ? La duchesse de Sussex met fin aux spéculations

Outre-Manche, les spéculations vont bon train pour tenter de percer les raisons qui ont conduit Meghan, la duchesse de Sussex, à ne pas venir assister au couronnement de son beau-père, Charles III, le 6 mai prochain. Vendredi, The Telegraph assurait qu'elle aurait décidé de faire l'impasse sur ce moment historique, car elle serait toujours contrariée par un échange de lettres avec celui qui, à l'époque, était prince de Galles. Cette correspondance faisait suite à l'interview accordé à Oprah Winfrey en mars 2021. Dans cet entretien fracassant, le couple avait lancé des accusations de racisme et d'insensibilité contre la famille royale.

Le grand journal conservateur écrit que Charles III aurait, le premier, envoyé un courrier à Harry et Meghan "pour leur faire part de sa tristesse face au gouffre qui s'est creusé au sein de la famille royale". Le monarque se serait dit "déçu de constater que le duc et la duchesse de Sussex aient ressenti le besoin de s'épancher médiatiquement sur ces sujets, portant ainsi préjudice à la 'Firme' (le surnom de la famille royale)". Selon une source au Telegraph, "la duchesse estime qu'elle n'a pas reçu de réponse satisfaisante à ses préoccupations".

Samedi, Meghan a répondu à ces spéculations. Dans une déclaration à Bazaar.com, l'attachée de presse du duc et de la duchesse de Sussex, affirme que les affirmations selon lesquelles Meghan n'assistera pas au couronnement du roi Charles à cause de cette affaire sont "franchement ridicules". "La duchesse de Sussex vit sa vie au présent et ne pense pas à la correspondance d'il y a deux ans liée à des conversations d'il y a quatre ans. Toute suggestion contraire est fausse et franchement ridicule. Nous encourageons les médias à sensation et les divers correspondants royaux à mettre fin au cirque épuisant qu'ils sont les seuls à créer", déclare M. Hansen.