L'agacement de Charles III juste avant son couronnement : mais qu'a dit le roi dans le huis clos du carrosse ?

Si ces quelques minutes d'attente avant la cérémonie de couronnement n'ont pas été commentées par la famille royale, elles pourraient s'expliquer par l'arrivée plus tardive du Prince de Galles, William, de sa femme Kate et de leurs trois enfants. Attendus parmi les derniers invités, ils auraient dû entrer dans l'abbaye avant le roi. Mais arrivés après le carrosse royal, ils ont finalement suivi le roi et son épouse lors de leur entrée dans l'église, faute de pouvoir les devancer.