Reconnaissance faciale, policiers, snipers... ce que prévoit l'opération "Golden Orb" pour le couronnement de Charles III

C'est un nouveau défi sécuritaire pour la police londonienne. Huit mois après les funérailles d'Elizabeth II, un dispositif d'ampleur est à nouveau mis en place au Royaume-Uni pour assurer la sécurité du couronnement de Charles III qui se déroulera ce samedi.

Et pour cause, plusieurs centaines de milliers de touristes sont attendus dans la capitale britannique, ainsi que les 2000 personnes conviées à l'événement, parmi lesquelles se trouvent des dirigeants et têtes couronnées, comme Emmanuel et Brigitte Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène.