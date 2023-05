Couronnement de Charles III : quel temps fera-t-il à Londres samedi ?

Pour le reste du weekend, alors que les célébrations se poursuivront, le temps ne devrait pas s'améliorer. Dimanche, les fêtes de voisinages prévues pour célébrer le nouveau roi - avec, au menu, la fameuse "quiche du couronnement" - pourraient être perturbées par la pluie. "De fortes averses, parfois orageuses" sont attendues dans de "nombreuses régions", écrit le Met Office, qui prévoit un "temps plus sec et lumineux" dans "certaines parties de l'Irlande du Nord et du nord de l'Écosse". Lundi, cette instabilité devrait encore se poursuivre, avant un retour à une météo "plus stable" d'ici au milieu de semaine".

Il y a 70 ans, pour le couronnement de la reine Elizabeth II, "quelques pluies légères" avaient perturbé les événements, avec des températures maximales de "seulement 11,8°C", selon les archives du Met Office. Celui du roi George V, le 22 juin 1911, avait été le "plus doux des quatre derniers couronnements, avec des températures maximales en journée de 17°C", rappelle encore l'organisme.