Couronnement de Charles III : y aura-t-il des stars du showbiz à Westminster ?

Résident britannique de longue date, le rockeur australien de 65 ans fera partie de la délégation officielle de son pays. Critiqué par ses fans sur les réseaux sociaux, il a pris la plume sur son site, il y a quelques jours, pour se justifier. Rappelant qu’il était "un ardent républicain avant tout", il a expliqué qu’il n’était pas "lamentablement grincheux au point de refuser une invitation à ce qui sera probablement l’événement historique le plus important au Royaume-Uni de notre époque. Pas seulement le plus important, mais aussi le plus étrange et le plus bizarre." Voilà qui est dit.