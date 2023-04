Couronnement de Charles III : de reine consort à reine, un changement mineur pour Camilla

La reine Camilla ne se verra pas attribuer plus de pouvoirs sans le terme "consort" attaché à son nom. Sur son site, Buckingham rappelle que l’épouse du monarque "n’a pas de place officielle dans la structure du gouvernement" et ne tient pas d’audiences officielles. Si elle "offre principalement une compagnie et un soutien moral et concret" au souverain, elle est également l’un de ses Conseillers d’État. Ce rôle lui permet, ainsi qu’aux quatre personnes suivantes de plus de 21 ans dans l’ordre de succession, d’assurer l’intérim du roi en cas d’incapacité à assurer ses fonctions.