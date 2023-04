Couronnement de Charles III : le plat officiel sera… une quiche aux épinards

Le message est accompagné d'une vidéo montrant une cheffe préparant la "quiche du couronnement". Pour la recette, en plus des épinards, des fèves et de l'estragon, il faut prévoir lait, crème fraiche, œufs et bien sûr, cheddar. C'est un plat qui "s'adapte facilement à différents goûts et préférences", vante la famille royale sur Twitter. "À manger chaud ou froid avec une salade verte et des pommes de terre nouvelles bouillies". Fervent défenseur de l'environnement, le roi de 74 ans et son épouse de 75 ans ont donc choisi une recette végétarienne.