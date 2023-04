Couronnement de Charles III : l’invitation officielle contient une surprise sur le titre de Camilla

Pas la peine de guetter votre boîte aux lettres. Car à moins de faire partie du gotha ou des leaders politiques de ce monde, il y a de rares chances que vous y trouviez l’invitation la plus prisée de l’année. À un mois du couronnement de Charles III et de Camilla, Buckingham a présenté le carton qui sera envoyé "en temps voulu" à plus de 2000 personnes dont la présence est espérée le 6 mai à l’abbaye de Westminster. L’âme de jardinier du souverain transpire sur ce dessin qui fourmille de fleurs et de symboles.