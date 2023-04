Le prince George mobilisé, Harry incertain… Ce que l’on sait à un mois du couronnement de Charles III

La date est notée sur le calendrier depuis déjà six mois. Il n’en reste plus qu’un au Royaume-Uni pour mettre la dernière touche à un évènement rare, que le pays n’a pas organisé depuis 70 ans. Le 2 juin 1953, Elizabeth II était couronnée à l’abbaye de Westminster. Pour la première fois, et à la demande de la reine, les trois heures de la cérémonie sont diffusées en direct à la télévision. Ce jour-là, 27 millions de Britanniques, sur les 36 millions de sujets que compte le royaume, sont devant leur petit écran. Un record.

Ils seront sans aucun doute beaucoup plus nombreux le 6 mai prochain pour assister au couronnement de Charles III et de son épouse Camilla qui aura lieu au même endroit. Mais les festivités devraient être plus sobres et plus modernes qu’il y a sept décennies.