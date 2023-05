"Ce n'était pas possible de ne pas être là" : les Français font le voyage à Londres pour le couronnement de Charles III

L'engouement des Français pour l'événement se mesure aussi sur les plateformes de réservation, qui ont doublé pour les avions et quadruplé plus pour les hôtels. Les trains aussi sont bien remplis. Arrivés à Londres jeudi soir, certains Français avaient prévu la date de leur voyage avant de connaître celle du couronnement, une coïncidence dont ils comptent profiter. "J'étais là pour le jubilé de la reine et c'est toujours une ambiance très sympathique", commente une Française sur place.