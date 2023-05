Non, il n’était pas Meghan Markle : un invité moustachu du couronnement nie une folle rumeur

À 79 ans, Sir Karl Jenkins vient sans doute de vivre l’une de ses histoires les plus absurdes. Et s’en amuse autant que possible sur ses réseaux sociaux. Le musicien gallois faisait partie des 2000 happy few conviés à assister au couronnement de Charles III et de la reine Camilla à l’abbaye de Westminster le 6 mai. Il a suffi d’un gros plan sur le musicien gallois, assis à côté du compositeur Andrew Lloyd Webber, pour que ses larges lunettes, son épaisse moustache et sa chevelure blanches deviennent l’objet de tous les fantasmes. Et si c’était en fait Meghan Markle ?