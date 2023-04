Couronnement de Charles III : Tom Cruise fera une apparition lors du grand concert au château de Windsor

Toujours selon la BBC, le personnage de Winnie l'ourson - né en 1926 de l'imaginaire de l'écrivain anglais Alan Alexander Milne - fera aussi une apparition qui pourrait égaler celle de l'ours Paddington à l'occasion du jubilé de Platine d'Elizabeth II, avec qui la reine défunte avait partagé le thé. Les noms de ces personnalités du divertissement viennent s’ajouter à une liste qui comprend déjà le groupe de pop anglais Take That, Katy Perry et Lionel Richie. Des artistes plus classiques, comme le ténor italien Andrea Bocelli, le chanteau d’opéra gallois Sir Bryn Terfel et le pianiste chinois Lang Lang, sont également à l'affiche.