Couronnement de Charles III : voici la fameuse recette de la quiche royale

Première étape, la pâte. Il faudra tamiser la farine et le sel dans un bol, puis ajouter les graisses et frotter le mélange du bout des doigts jusqu'à obtenir une texture sableuse semblable à de la chapelure. Ensuite, ajoutez le lait petit à petit et rassemblez les ingrédients en une pâte. Couvrez et laissez reposer au réfrigérateur pendant 30 à 45 minutes.

Une fois la pâte sortie du réfrigérateur, farinez légèrement le plan de travail et étalez la pâte en un cercle un peu plus grand que le haut du moule et d'environ 5 mm d'épaisseur. Tapissez le moule avec la pâte en prenant soin de ne pas faire de trous, sinon le mélange pourrait couler. Couvrir et laisser reposer encore 30 minutes au réfrigérateur.

Ensuite, préchauffez le four à 190°C. Tapissez le fond de tarte de papier sulfurisé, ajoutez les billes de cuisson et cuisez à blanc pendant 15 minutes, avant de retirer le papier sulfurisé et les billes de cuisson. Baissez la température du four à 160°C.