Couronnement de Charles III : Westminster, l’abbaye indissociable de la famille royale

L’abbaye change de visage au XIIIe siècle sous l’impulsion du roi Henri III, qui mourra avant la fin des travaux. Westminster épouse l’architecture gothique au même moment où les cathédrales d’Amiens et Chartres dans le même style sortent de terre. Les tours à l’est de l’abbaye seront terminées en 1745. Dernière demeure de 30 rois et reines, Westminster reste un endroit à part pour la famille royale britannique, qui y a vécu ses moments pieux les plus heureux comme les plus tragiques.