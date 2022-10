Le roi Charles III sera couronné le 6 mai prochain

L'évènement "reflètera le rôle du monarque aujourd'hui (...) tout en étant enraciné dans la longue tradition et la pompe de la monarchie", précise le communiqué. De plus amples informations seront dévoilées ultérieurement. Les médias britanniques évoquaient ces dernières semaines la possible d'une cérémonie restreinte, loin du faste habituel, alors que le Royaume-Uni affronte sa pire crise économique depuis des années. Charles III prend peu à peu ses marques. Privé de COP27 en Égypte, il poursuit ses rencontres avec les différents leaders politiques du pays. Les pièces à son effigie ont été dévoilées mais, tout comme les billets, n'entreront en vigueur qu'en 2024.