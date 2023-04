Couronnement de Charles III : entre les Windsor et l’Écosse, c’est "Je t'aime, moi non plus"

Le 6 mai, il sera devant la télévision pour suivre le couronnement car "c'est un moment d'histoire qu'il veut voir". Mais il le regardera "par intermittence". "C'est encore un peu tôt après la mort de la reine, donc encore un peu triste pour moi", nous dit-il. Quand on lui demande si ses compatriotes n'auraient pas plutôt un problème avec la figure de Charles III qu'avec la monarchie dans son ensemble, il avance qu'il "faudra un peu de temps à Charles pour gagner le même respect que la population avait pour sa mère". "J'espère qu'il deviendra aussi aimé et respecté qu'elle", insiste-t-il. Dans cette danse du "Je t'aime moi non plus" qui lie l'Écosse à la famille royale depuis des années, tous les participants ne respectent pas le même tempo. À commencer par les politiques, obligés de composer avec ces avis divergents au sein de leur électorat.