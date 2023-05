Couronnement de Charles III : Meghan Markle loin des yeux… et loin du cœur ?

Si les médias du monde entier auraient sans doute adoré immortaliser Harry et Meghan au couronnement, détailler leur look et décrypter le moindre de leurs regards et de leurs gestes, auraient-ils pour autant été les bienvenus ? Depuis qu’il a quitté le Royaume-Uni avec pertes et fracas, le couple a durablement écorné son image auprès de l’opinion, après une vague accalmie suite à l'unité de façade affichée durant les funérailles d'Elizabeth II.

D’après un sondage réalisé fin mars par l’institut YouGov, leur popularité est au plus bas outre-Manche. Harry bénéficie de 25% d’opinions positives et Meghan de 22% seulement, des scores qui les placent tout en bas de l’échelle de la famille royale. À l’autre bout du spectre, le prince William et son épouse Kate bénéficient de respectivement 72% et 70% d’opinions favorables.