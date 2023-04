Couronnement du roi Charles III : le prince Harry sera bien présent, sans Meghan

Il viendra, mais seul. Le prince Harry sera bien présent pour le couronnement du roi Charles III, qui se déroulera le 6 mai prochain au Royaume-Uni. C'est le Palais de Buckingham qui a confirmé l'information ce mercredi. "Le palais de Buckingham est heureux de confirmer que le duc de Sussex assistera au service de couronnement à l'abbaye de Westminster le 6 mai".

Le fils cadet de Charles et Diana assistera seul à l'événement, sa femme Meghan ayant choisi de rester au domicile du couple à Montecito, en Californie "avec le prince Archie et la princesse Lilibet", âgée de 3 ans et de 1 an, comme l'a précisé le Palais. L'épouse de Harry n'est pas revenue au Royaume-Uni depuis les funérailles de la reine Elizabeth en septembre de l'année dernière.