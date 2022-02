Le pass est-il responsable de la baisse de fréquentation des cinémas ?

Alors que le pass est toujours en vigueur, et a même été durci en janvier pour être transformé en pass vaccinal, les établissements recevant du public accusent le coup. Pour certains internautes, à l’instar d'un certain Florian Philippot, le lien de cause à effet entre les deux est évident. Pour le fervent opposant à la politique sanitaire du gouvernement, "le pass a donc fait dégringoler la fréquentation des cinémas".