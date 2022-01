Covid-19 : souffrant, Elton John annule deux concerts aux États-Unis

"Heureusement, je suis pleinement vacciné et j'ai reçu un rappel, a expliqué l'interprète de Your Song sur son compte Instagram, et mes symptômes sont légers." Au début de l'année 2021, Elton John avait participé à une campagne de prévention appelant les Britanniques à aller se faire vacciner contre le Covid-19. "C'est toujours une immense déception de reporter des concerts (...) mais je veux assurer ma sécurité ainsi que celle de mon équipe", a-t-il ajouté.