Covid-19 : qui est Joe Rogan, le roi du podcast accusé de désinformation sur Spotify ?

C’est en 2009 qu’il lance The Joe Rogan Experience, un rendez-vous hebdomadaire gratuit, enregistré et filmé avec une bande de potes récurrents et des invités souvent prestigieux comme Elon Musk, Kanye West, Miley Cyrus, Quentin Tarantino ou encore Snoop Dogg. On y parle de politique, de philosophie, de ses hobbies, de tout et de rien en fumant et en buvant des coups…

Après avoir battu des records de téléchargements sur iTunes et de visionnages sur Youtube, le podcast débarque sur Spotify en mai 2020 pour la bagatelle de 100 millions de dollars. Et le succès est au rendez-vous puisqu’il s’agit du programme le plus écouté de la plateforme de streaming, devant les célèbres conférences TED. "On voulait juste déconner et raconter de la merde", résume l’animateur dont le positionnement idéologique est difficile à décrire.