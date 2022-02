Mort à 57 ans du chanteur Mark Lanegan, l’un des derniers héros du grunge

La scène rock de Seattle perd l’un de ses pionniers. Le chanteur américain Mark Lanegan est décédé ce jeudi à l’âge de 57 ans en Irlande, où il résidait depuis plusieurs années, une triste nouvelle annoncée par ses proches sur les réseaux sociaux. Les causes de sa disparition n’ont pas été communiquées pour l’heure. En mars 2021, il avait frôlé la mort après avoir été hospitalisé après avoir contracté le Covid 19 et la maladie lui aurait laissé de lourdes séquelles.

Voix rauque et nonchalante, textes mélancoliques et hantés par son addiction précoce à l’alcool et à l’héroïne, Mark Lanegan s’était illustré au début des années 1990 au sein du groupe The Screaming Trees, profitant de l’ascension de Nirvana et de la vague grunge pour se faire connaître du grand public, avec le succès de l’album Sweet Oblivion et du single "I Nearly Lost You".