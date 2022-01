Michel Polnareff donnera un concert immersif en direct de son salon

Cette salle, ancien haut lieu des nuits parisiennes, accueillera aussi une exposition autour de l'univers du musicien comme il le dévoile dans Le Parisien. "Il y aura un mélange d'exposition et de live. Vous allez entrer dans ma tête, tout sera virtuel, avec des images inédites et certains jours, j'accueillerai le public chez moi, je jouerai pour eux en direct, avec une grande interaction".

Lors de cet entretien, il confie par ailleurs regarder le foot, "les matchs du PSG et de Marseille". "Je suis absolument passionné par Mbappé. Ce qu'il fait avec ses pieds, c'est un peu ce que je fais avec mes mains. C'est un athlète incroyable et son attitude est plus que sympathique".