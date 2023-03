Creed 3 : le spin-off de Rocky qui provoque des bagarres dans les salles de cinéma

Les premiers heurts, repérés par Le Figaro, ont eu lieu le vendredi 3 mars, dans une salle du Pathé Quai d'Ivry (94), à l'est de Paris. La scène, filmée et diffusée sur Twitter, démontre un chaos total. On y observe une bagarre éclater entre un spectateur et un vigile, facilement reconnaissable puisqu'il porte un brassard orange. Dans une seconde vidéo, tournée dans une salle non identifiée, un autre incident a gâché la projection. La lumière dans la salle est allumée, un membre du personnel tente de mettre fin à une altercation pendant qu'une jeune femme s'agace : "Il y a des enfants en bas !" À chaque fois, les téléphones sont brandis par les autres spectateurs pour filmer la scène afin de la poster sur les réseaux sociaux.

Ce week-end, de nouveaux cinémas ont connu pareille mésaventure, selon des informations recueillies par le service police-justice de TF1 et LCI. Trois incidents sont survenus samedi 4 mars dans des salles de projection lors de la diffusion du film. Une personne a été interpellée à Thionville, deux à Charleville-Mézières.

À Saint-Etienne, une rixe a éclaté dans le multiplex Megarama du centre-ville, conduisant à l'arrêt de la séance et à l'évacuation de la salle, ainsi qu'à l'interpellation d'une vingtaine d'individus. Un jet de bouteille a atteint un agent de sécurité. C'est dans cette même salle qu'en juillet 2021, lors d'une projection de Fast & Furious 9, un opérateur-projectionniste avait été grièvement blessé à la tête en tentant de ramener le calme.