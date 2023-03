Creed III : une ville du Var interdit la projection du film après des bagarres

Le week-end dernier, un incident est survenu dans le cinéma local. Une bagarre, qui a commencé à l'intérieur entre des jeunes, s'est terminée devant l'établissement. "Dans la salle, c'était le far-west avec jets de confiseries et autres dans tous les sens. La projection a été interrompue et l’affaire s’est poursuivie dehors à un contre six", explique l'élu, dans les colonnes de nos confrères. Une plainte a été déposée pour violences en réunion.