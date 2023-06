Crise au "JDD" depuis la nomination de Geoffroy Lejeune : huit anciens directeurs soutiennent la rédaction

Face aux nombreuses réactions sur Twitter, le coach de "The Voice" a décidé de réagir dimanche après-midi. "Mais what ? Dans ce métier où je croise le Tout-Paris, j’ai pu parler avec des gens de tout bord. (…) De Christophe Conte à Geoffroy Lejeune, en passant par Bruce Toussaint. Ces gens sont tous différents, tous intéressants, visiblement sensibles à ma passion : la musique. Mais de là à dire "très ami", on va redescendre un peu. Merci de ne pas me mettre dans vos salades", conclut Vianney.