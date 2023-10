Crise aux Restos du Cœur : les Enfoirés annoncent l’ouverture de la billetterie pour l'édition 2024

Sur leur site, les Enfoirés rappellent l’importance de se tourner vers les réseaux billetterie et les points de vente. Car seuls eux garantissent la validité des tickets, dont les recettes sont reversées aux Restos du Cœur. Ce spectacle annuel joue un rôle-clé dans la comptabilité de l’association fondée par Coluche en 1985. Les concerts ont permis de rapporter plus de 11,3 millions d’euros sur l’exercice 2021-2022, précise la troupe. "Tout le monde, sans exception, paye sa place y compris les bénévoles, les artistes et tout autre personne travaillant à la production du spectacle. L’achat des places sert à financer les missions sociales des Restos du Cœur", souligne-t-elle encore.