"Qu’on est bien chez soi" : après le drame, Cristiano Ronaldo présente sa fille sur Instagram

Il est entouré de ses deux plus jeunes filles. Alana, 4 ans, et celle qui est née cette semaine dont il n’a pas encore dévoilé le prénom. Cristiano Ronaldo a fait son retour sur les réseaux sociaux avec une première photo de son clan au complet, trois jours après avoir annoncé la mort à la naissance d’un des jumeaux qu’il attendait avec sa compagne Georgina Rodriguez. "Qu’on est bien chez soi. Gio et notre petite fille sont enfin ensemble avec nous", écrit-il en légende de cette photo likée près de 12 millions de fois sur Instagram.