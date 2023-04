"Beau is Afraid" : Joaquin Phoenix dans une expérience de cinéma hallucinée et hallucinante

C’est Martin Scorsese, premier fan de Beau is Afraid en salles ce mercredi, qui le dit : il n’a pas vu de film plus clivant depuis… Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1976). Avec d’un côté, ceux qui adorent et, de l’autre, ceux qui détestent. Ceux qui ont connu une épiphanie et ceux qui ont vécu un calvaire. Ce qui remonte à très loin et ce qui devrait légitimement vous inciter à faire le test dans la salle de cinéma la plus proche de chez vous, là où ce météore sera projeté.

Depuis, Barry Lyndon est devenu le film culte que l’on sait tous, rejoignant la liste de tous ces films très (et trop) en avance à l’instar de La maman et la Putain de Jean Eustache en 1973 ou Eraserhead de David Lynch en 1977. De ceux qui ont provoqué bien des scandales et des déroutes en leur temps avant d’être portés au pinacle. On souhaite la même trajectoire à ce troisième long métrage du réalisateur américain Ari Aster, déjà responsable de Hérédité (2018) et de Midsommar (2019), deux merveilles cafardeuses.