On a vu "Blonde" sur Netflix : radical et envoûtant, le film sur Marilyn Monroe dézingue l’industrie du spectacle

Avis aux abonnés Netflix et à ceux qui emprunteront leurs codes pour l'occasion. Blonde n’est pas un biopic de Marilyn Monroe, mais l’adaptation du roman du même nom signé Joyce Carol Oates, figure majeure de la littérature américaine depuis un demi-siècle. En préambule de ce foisonnant pavé de 1400 pages, l’auteure prévenait le lecteur qu’elle s’était librement inspirée de la vie de l’actrice, et en particulier d’un cliché de la toute jeune Norma Jean Baker, encore brune, pour dresser le portrait d’une femme brisée comme son œuvre en regorge. Si le réalisateur australien Andrew Dominik n’a pas jugé bon de prendre la même précaution, c’est sans doute pour mieux surprendre ses futurs spectateurs. Ils ne vont pas être déçus.

Après une sublime introduction où Marilyn virevolte sous les néons dans sa mythique robe blanche, Blonde nous transporte à Los Angeles, en 1933, où la petite Norma souffle ses six bougies sous le regard de Gladys, son inquiétante maman. Sur un mur, cette dernière, toxicomane et psychotique, a accroché le portrait d’un homme élégant, chapeau et fine moustache. Elle ne peut pas dire son nom, car c’est un homme très puissant à Hollywood. Mais si leur idylle secrète s’est achevée, c’est à cause de cette enfant qui n’aurait jamais dû naître… et qu’elle va tenter de tuer lors d’une crise de démence. Bonjour le trauma.