"Obsession" sur Netflix : et si on tenait l'un des pires thrillers érotiques de tous les temps ?

Confortablement installé dans votre canapé, vous avez lancé Obsession, la minisérie Netflix recommandée par l’algorithme au courant de tous vos petits plaisirs coupables. Durant l’épisode 1, vous vous êtes laissé intriguer par la liaison interdite entre le chirurgien William Farrow et la girlfriend de son fils aîné, la mystérieuse Anna Barton. Disons-le tout de suite : rien ne va dans cette nouvelle adaptation de Dangereuse, le roman érotique de l’Anglaise Josephine Hart dont le regretté Louis Malle avait tiré Fatale en 1992. À qui la faute ? Un peu tout le monde, personne dans ce ratage complet n’ayant retenu les règles essentielles d’un thriller érotique réussi.

La première à ne jamais négliger, c’est le casting. Pour donner aux spectateurs l’illusion d’une passion dévorante, les meilleurs films du genre se sont toujours reposés sur l’alchimie un peu inexplicable entre les deux comédiens. On pense pêle-mêle à Michael Douglas et Glenn Close dans Liaison Fatale, à Mickey Rourke et Kim Basinger dans 9 semaines 1/2 ou justement à Jeremy Irons et Juliette Binoche chez Louis Malle… On ne leur demande pas de tomber amoureux pour de vrai, juste d’être sur la même longueur d’ondes. Le pire, c’est que dans Obsession ils sont sur la même : mais la mauvaise.