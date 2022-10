On a vu "She Said", le film sur les journalistes qui ont fait chuter le producteur Harvey Weinstein

Au printemps 2021, Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur deux femmes. C’est au moment où vient de s’ouvrir son deuxième procès à Los Angeles, avant un troisième à Londres, que s’apprête à sortir She Said, un film qui raconte les coulisses de l’enquête du New York Times, parue le 5 octobre 2017 et à l’origine de la chute spectaculaire de l’un des producteurs les plus influents du cinéma américain. Mais aussi la naissance du mouvement MeToo, qui a permis à des milliers de femmes à travers le monde de mettre le récit de leur propre douleur sur la place publique.

Basé sur le livre des deux reporters Jodie Kantor et Meghan Twohey, le film de l’Allemande Maria Schrader, en salles aux États-Unis le 19 novembre, est d’abord une ode à leur profession, comme le furent Les Hommes du Président d’Alan Pakula, Spotlight de Tom McCarthy ou The Pentagon Papers de Steven Spielberg. Zoe Kazan et Carey Mulligan les incarnent avec sobriété et conviction, aussi bien dans leur activité professionnelle que leur quotidien personnel, étroitement liés.