Festival de Cannes : avant l’annonce de la sélection, les 5 (grosses) rumeurs qui courent

Enfin, après Titane de Julia Ducournau, l'an dernier, quels pourraient être les favoris à la Palme d'or ? Parmi les films les plus cités pour ce cru 2022, on trouve Crimes of The Future, le nouveau David Cronenberg avec Léa Seydoux et Kristen Stewart ; Three Thousands Years of Longing, de George Miller avec Tilda Swinton et Idris Elba ; Broker, de Hirokazy Kore-Eda ; Decision To Leave, de Park Chan-wook ; Tori et Lokita, des frères Dardenne, ou encore Triangle of Sadness, de Ruben Ostlund avec Woody Harrelson.