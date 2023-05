Johnny Depp en retard, Kore-eda magique et Viola Davis radieuse… Ce qu’il ne fallait pas manquer à Cannes

"Que se serait-il passé s’ils étaient restés ensemble ?", a expliqué Pedro Almodóvar qui a réuni à l’écran Ethan Hawke et Pedro Pascal, le héros de la série The Last Us, malheureusement absent mercredi. Le premier incarne le shérif Jake, le second un ancien amant, Silva, avec lequel il passe "une nuit orgiaque", a souligné le maître espagnol. Sauf que ces retrouvailles ne sont pas tout à fait anodines…