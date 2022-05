Figure du street art parisien, la graffeuse Miss. Tic est morte

Née d'un père immigré tunisien et d'une mère normande, Radhia Novat, de son vrai nom, commence à imprimer son art en 1985 dans les rues de la Butte-Montmartre - où elle a grandi -, du Marais, de Montorgueil et de la Butte-aux-Cailles, après un séjour aux États-Unis. "Je venais du théâtre de rue, j'aimais cette idée de l'art dans la rue", expliquait en 2011 à l'AFP cette plasticienne, au teint mat et à la belle chevelure noire, comme ses héroïnes.

"Je me suis dit d'abord 'Je vais écrire des poèmes'. Puis : 'Il faut des images' avec les poèmes. J'ai commencé par des autoportraits, puis j'ai continué vers les autres femmes", ajoutait celle qui accompagnait ses pochoirs de légendes incisives comme "J'enfile l'art mur pour bombarder des mots cœurs".