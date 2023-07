Pays-Bas : une exposition montrant Beyoncé en reine Néfertiti provoque la colère de l'Égypte

Contacté par l'AFP, le musée s'est refusé à tout commentaire, mais a consacré une section sur son site internet à l'"agitation" autour de l'exposition. L'institution a promis d'effacer les commentaires racistes ou offensants sur ses réseaux sociaux, et souligné que l'exposition visait à "montrer et comprendre la représentation de l'Égypte ancienne et les messages musicaux par des artistes noirs" et "montrer ce que la recherche scientifique et égyptologique peut nous dire sur l'Égypte ancienne et la Nubie". Le commissaire de l'exposition, Daniel Soliman, est lui-même à moitié égyptien et un grand amateur de musique, ont indiqué des sources au musée.