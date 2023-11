Daft Punk : "Random Access Memories" sans batterie ni percussion, ça donne quoi ?

Séparé depuis 2021, le duo dévoile une nouvelle édition "drumless" de "Random Access Memories", leur dernier album studio. Pour célébrer les 10 ans de cet opus mythique, ils en proposent une version sans batterie, ni percussions. Un procédé étonnant qui permet de donner un second souffle aux tubes du groupe français.

Daft Punk réinvente sa musique. Le célèbre duo électro français, séparé depuis 2021, a dévoilé vendredi 17 novembre une nouvelle édition de son album culte Random Access Memories. Après avoir proposé en mai dernier une édition spéciale enrichie de neuf titres inédits, le groupe propose à présent de redécouvrir les morceaux — dont le célèbre "Get Lucky" — sans aucune batterie, ni percussion. Un procédé étonnant qui peut poser la question de la surexploitation de leur œuvre. Reste que le résultat est véritablement séduisant, comme on peut l'entendre sur "Within (Drumless Edition)", le premier titre de l’album disponible.

"L’écoute de l’album sans batterie crée une expérience entièrement nouvelle, et les morceaux sont transformés", explique le groupe dans un communiqué. "Within (Drumless Edition)" est le premier titre de l’album disponible. Dépourvue de percussions, cette nouvelle version met en valeur la structure intemporelle du morceau, et le piano de Chilly Gonzales acquiert une qualité encore plus pensive et autoréflexive".

Composé de Thomas Bangalter et de Guy-Manuel de Homem-Christo, le duo qui ne participera pas à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, comme l'avait annoncé le metteur en scène Thomas Jolly, avait surpris ses fans en annonçant sa séparation en 2021, après 28 ans de collaboration.

Carton planétaire dès sa sortie en 2013, Random Access Memories s'est classé numéro 1 en France et dans de nombreux pays étrangers. Dernier album du groupe avant sa séparation, il a remporté cinq Grammy Awards (dont celui d'album de l'année), du jamais-vu pour un groupe français.