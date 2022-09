"Dahmer" sur Netflix : les familles des victimes en colère contre la série

Il était surnommé le Cannibale de Milwaukee. Et son histoire fait un carton sur Netflix. Lancée le mercredi 21 septembre, la série de Ryan Murphy et de Ian Brennan, Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer, s'est rapidement classée en tête des programmes les plus regardés sur la plateforme. La fiction emmenée par le terrifiant Evan Peters comptabilise en effet près de 200 millions d'heures vues.

Un succès qui ne plait pas aux familles des victimes qui rappellent que Jeffrey Dahmer est un monstre et non un héros de fiction. Entre 1978 et 1991, le célèbre tueur en série américain a tué au moins 17 hommes, et démembré près d'une vingtaine d'autres, principalement des hommes gay et de couleur. Il a par ailleurs reconnu avoir pratiqué de nombreux actes nécrophiliques et cannibales sur ses victimes.