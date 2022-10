"Dahmer" sur Netflix : les lunettes du tueur en série mises en vente pour 150.000 dollars

Le mauvais goût n'a pas de limite. Alors que la série Dahmer : Monstre – L’histoire de Jeffrey Dahmer cartonne sur Netflix, le site "Cult Collectibles" propose aux internautes d'acheter un grand nombre d'effets personnels ayant appartenu au tueur en série. Surnommé le Cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer a tué au moins 17 hommes, et démembré près d'une vingtaine d'autres, principalement des hommes gay et de couleur entre 1978 et 1991. Il a par ailleurs reconnu avoir pratiqué de nombreux actes nécrophiliques et cannibales sur ses victimes.

Bien que les familles des victimes aient fait savoir qu'elles étaient très en colère contre la série, Taylor James, qui dirige "Cult Collectibles" à Vancouver au Canada, a déclaré à TMZ qu’il est prêt à se séparer des lunettes que le tueur en série portait en prison pour 150.000 dollars (152.000 euros).