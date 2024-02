Un accord à 468.000 euros : le prince Harry conclut un deal juteux avec le tabloïd Daily Mirror

Après quatre ans de combat judiciaire, le duc de Sussex a conclu un accord financier lucratif avec l’éditeur du "Daily Mirror", qu'il accusait de piratage téléphonique. L’annonce a été faite par l’avocat du fils cadet de Charles III, déjà de retour aux États-Unis après une visite express au souverain malade cette semaine. Le frère du prince William avait déjà reçu 165.000 euros de dédommagement en décembre dans la même affaire.

C’est la fin d’une bataille, mais certainement pas celle de la guerre qu’il mène avec vigueur face aux tabloïds britanniques. Le prince Harry a fini par faire céder l’éditeur du Daily Mirror, le Mirror Group Newspapers, qu’il accusait d’avoir recueilli des informations en piratant son téléphone et celui de ses proches. Devant la Haute cour de Londres ce vendredi 9 février, l’avocat du duc de Sussex a annoncé qu’un accord financier avait été trouvé, couvrant notamment ses frais de justice.

Un chèque à un demi-million d'euros

Les deux partis se sont entendus sur "une somme substantielle" à propos de 115 articles sur lesquels la justice ne s’était pas encore prononcée. De quoi éviter la tenue d’un nouveau procès. Selon la BBC et le Guardian, MGN a accepté de verser 400.000 pounds, soit 468.000 euros, au prince Harry.

En décembre, le groupe avait déjà été condamné à 140.600 livres sterling (165.000 euros) de dommages et intérêts après que le juge a estimé que 15 des 33 articles litigieux retenus dans la procédure étaient effectivement issus de la captation illégale d'éléments qui se trouvaient dans la messagerie du prince ou de son entourage. "Lorsque des fautes historiques ont été commises, nous présentons des excuses sans réserve, nous assumons l'entière responsabilité et nous versons des indemnités", a réagi la maison-mère du tabloïd après son accord.

Nous appelons à nouveau les autorités à faire respecter l'État de droit et à prouver que personne n'est au-dessus de lui Le prince Harry

Le prince Harry s’est, lui, exprimé dans un communiqué lu par son avocat devant le tribunal. "Comme l'a dit le juge ce matin, nous avons découvert et prouvé la façon scandaleusement malhonnête dont le groupe Mirror a agi pendant de nombreuses années et a ensuite cherché à dissimuler la vérité", affirme-t-il.

"À la lumière de tout cela, nous appelons à nouveau les autorités à faire respecter l'État de droit et à prouver que personne n'est au-dessus de lui", insiste-t-il, évoquant le cas du journaliste Piers Morgan, rédacteur en chef du Daily Mirror à l’époque des faits. "Il savait parfaitement ce qu’il se passait. Même son propre employeur s'est rendu compte qu'il ne pouvait tout simplement pas l'appeler comme témoin de la vérité", ajoute-t-il.

"Son mépris pour la décision du tribunal et ses attaques incessantes depuis lors démontrent pourquoi il était si important d'obtenir un jugement clair et détaillé", souligne le prince Harry. Proche de la reine Camilla, Piers Morgan est l’un des opposants les plus virulents des Sussex, s’attaquant particulièrement à Meghan Markle jusqu’à en perdre sa place à la télévision. "Comme je l'ai dit en décembre, notre mission se poursuit. Je crois aux changements positifs qu'elle apportera à chacun d'entre nous. C'est la raison même pour laquelle j'ai commencé ce projet et que je continuerai à le mener à bien jusqu'au bout", conclut-il. Une victoire qu'il célèbrera en Californie, entouré de sa femme et de ses enfants, après un aller-retour de 24 heures au Royaume-Uni pour rendre visite à son père, atteint d'un cancer.