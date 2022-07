Daisy Edgar-Jones ("Sur ordre de Dieu") : la révélation divine que le tout Hollywood s'arrache

Des projets bien distincts qui font le même effet. Comme l’impression d’être pris aux tripes, que ce soit de tristesse, de révolte ou de dégoût. "Je suis vraiment heureuse que vous ayez ressenti ça, nous dit-elle. Je crois que je suis très intéressée par les êtres humains, par la richesse de nos vies intimes. Ces films et ces séries, en particulier Normal People, montrent toutes ces petites choses qui semblent insignifiantes mais sont énormes à l’échelle d’une vie et peuvent avoir des répercussions, comme un premier baiser". Parmi ses actrices fétiches, elle cite Tilda Swinton et Frances McDormand.

Saisissante de vérité dans chacun de ses rôles, Daisy Edgar-Jones mêle innocence et force de caractère comme personne. L’alchimie parfaite entre la glace et le feu, cachée sous une fine frange qui ne la quitte presque jamais. "Absolument", acquiesce Olivia Newman, la réalisatrice de Là où chantent les écrevisses. "Je savais que nous avions besoin d’une actrice qui pourrait ressentir la vulnérabilité de Kya et sa tendresse. Elle est timide et étrange mais quand elle se retrouve face aux pires circonstances, elle va trouver une manière de survivre. Daisy a su capturer tous ces différents aspects", note-t-elle pour TF1info.